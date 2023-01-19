Тексти

Війна. Окупанти намагаються прорватися до Бахмуту, Канада передає 200 бронемашин, а Шольц висуває умови для постачання Україні танків Leopard. День 330: онлайн

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
Війна. Окупанти намагаються прорватися до Бахмуту, Канада передає 200 бронемашин, а Шольц висуває умови для постачання Україні танків Leopard. День 330: онлайн

Українська військова техніка рухається із Часово Яру в напрямку Бахмута, 18 січня 2023 року.

Spencer Platt / Getty Images

Почалася триста тридцята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 18 січня — читайте тут.