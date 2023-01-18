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Війна. Рятувальники завершили розбір завалів у Дніпрі, Нідерланди передають Україні ЗРК Patriot, путін наказав збільшити російську армію до 1,5 мільйона осіб. День 329: онлайн

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
Війна. Рятувальники завершили розбір завалів у Дніпрі, Нідерланди передають Україні ЗРК Patriot, путін наказав збільшити російську армію до 1,5 мільйона осіб. День 329: онлайн

Український гелікоптер веде вогонь на Бахмутському напрямку, 17 січня 2023 року.

Anatolii Stepanov / Getty Images

Почалася триста двадцять девʼята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 17 січня — читайте тут.