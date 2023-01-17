Тексти Війна. СБУ встановила причетних до удару по Дніпру росіян, окупанти обстріляли Херсон і Запоріжжя, Британія передає Україні танки й бронетранспортери Bulldog. День 328: онлайн Автор: Олег Панфілович Дата: 00:00, 17 січня 2023 Українські військові стріляють з артилерійської установки L119 по позиціях ворога на Луганському напрямку, 16 січня 2023 року. Anatolii Stepanov / Getty Images Почалася триста двадцять восьма доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 15 січня — читайте тут.