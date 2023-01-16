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Війна. У Дніпрі від російської ракети загинули щонайменше 30 людей, Зеленський запровадив нові санкції проти росіян, Британія передасть десятки артилерійських установок. День 327: онлайн

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
Війна. У Дніпрі від російської ракети загинули щонайменше 30 людей, Зеленський запровадив нові санкції проти росіян, Британія передасть десятки артилерійських установок. День 327: онлайн

Українські артилеристи в районі Марʼїнки (Донецька область), 15 січня 2023 року.

Getty / Anadolu Agency / Contributor

Почалася триста двадцять сьома доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 15 січня — читайте тут.