Тексти Війна. У Дніпрі від російської ракети загинули щонайменше 30 людей, Зеленський запровадив нові санкції проти росіян, Британія передасть десятки артилерійських установок. День 327: онлайн Автор: Олег Панфілович Дата: 00:00, 16 січня 2023 Українські артилеристи в районі Марʼїнки (Донецька область), 15 січня 2023 року. Getty / Anadolu Agency / Contributor Почалася триста двадцять сьома доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 15 січня — читайте тут.