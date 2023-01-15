Тексти Війна. Росіяни випустили по Україні 38 різних ракет і зруйнували багатоповерхівку у Дніпрі, британський премʼєр підтвердив намір передати ЗСУ танки Сhallenger 2. День 326: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 15 січня 2023 Рятувальники розбирають завали зруйнованого ракетним ударом будинку у Дніпрі, 14 січня 2023 року. Getty Images Почалася триста двадцять шоста доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 14 січня — читайте тут.