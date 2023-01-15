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Війна. Росіяни випустили по Україні 38 різних ракет і зруйнували багатоповерхівку у Дніпрі, британський премʼєр підтвердив намір передати ЗСУ танки Сhallenger 2. День 326: онлайн

Автор:
Анна Холоднова
Дата:
Війна. Росіяни випустили по Україні 38 різних ракет і зруйнували багатоповерхівку у Дніпрі, британський премʼєр підтвердив намір передати ЗСУ танки Сhallenger 2. День 326: онлайн

Рятувальники розбирають завали зруйнованого ракетним ударом будинку у Дніпрі, 14 січня 2023 року.

Getty Images

Почалася триста двадцять шоста доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 14 січня — читайте тут.