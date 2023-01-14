Тексти Війна. ЗСУ спростовують заяви росіян про захоплення Соледару, пʼять країн готові передати Україні танки Leopard, а в Бердянську підірвали авто очільника окупаційної адміністрації. День 325: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 14 січня 2023 Українські військові з Волинської бригади Територіальної оборони проводять навчання біля кордону з Білоруссю, 12 січня 2023 року. Reuters Почалася триста двадцять пʼята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 13 січня — читайте тут.