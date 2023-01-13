Тексти Війна. У Генштабі вважають, що росіяни планують наступ на Запоріжжі, у Соледарі тривають важкі бої, а Пентагон не бачить ознак підготовки рф до атаки з Білорусі. День 324: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 13 січня 2023 Українські танки стріляють по російських позиціях біля міста Кремінна Луганської області, 12 січня 2023 року. Getty Images Почалася триста двадцять четверта доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 12 січня — читайте тут.