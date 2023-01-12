Тексти Війна. Росія змінила командувача окупаційних військ, у Соледарі тривають важкі бої, а Польща передасть Україні західні танки Leopard. День 323: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 12 січня 2023 Пожежники намагаються загасити вогонь на складі феєрверків у Харкові, який обстріляли росіяни, 10 січня 2023 року. Getty Images Почалася триста двадцять третя доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 11 січня — читайте тут.