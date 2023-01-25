Через 11 місяців війни Німеччина зважилася надати Україні танки Leopard 2. Нарешті!!! Чому вони важливі, що вміють і чим відрізняються від американських Abrams. Детальний експлейнер

Що таке Leopard і скільки їх у світі?

Leopard — це німецький основний бойовий танк. Його виробляють з 1965 року, тоді йшлося про версію Leopard 1. Його основними перевагами були вогнева потужність і маневреність. Через це Leopard 1 був слабо броньований та витримував лише постріли зі слабких гармат або великокаліберних кулеметів.

Цей танк європейці розробляли разом. Мета — замінити американські танки часів Другої світової війни, що лишалися в європейських арміях. Перші напрацювання німців сподобалися Франції, і вона приєдналася до проєкту, а згодом долучилися італійці. Пізніше французи та італійці з проєкту вийшли, а німцям довелося доробляти танк самостійно. Дизайн танка розробила компанія Porsche, а серійним виробництвом з 1965 року займалася Krauss-Maffei.

У Європі Leopard швидко набув популярності та став основним бойовим танком багатьох європейських армій. Також сотні таких танків продали до Туреччини, Бразилії та Чилі. Загалом німці виготовили майже 5 тисяч Leopard 1 та його модифікацій, а також 1 700 військових машин на його базі.

Але Україні передають інший танк — Leopard 2?

Точніше, наступну версію Leopard. Спочатку німці спільно зі США працювали над єдиним натівським бойовим танком MBT-70. Однак через великі витрати та численні технологічні проблеми співробітництва не вийшло, і Німеччина переключилася на власну розробку Leopard 2. На відміну від першої версії новий танк отримав нормальне бронювання і міг витримувати танкові постріли. Він також має потужнішу гармату калібру 120 мм проти 105 мм у першій версії та більш сучасні для того часу технології: система стабілізації гармати, компʼютеризована система управління вогнем, далекоміри, прилади нічного бачення тощо.

Серійне виробництво Leopard 2 почалося в 1979 році партіями, що отримували назви 2А0, 2А1 і так далі. Модифікація 2A4 стала основною. Загалом німці побудували приблизно 3 600 танків Leopard 2 різних модифікацій. А зараз працюють над його наступником, бо терміни експлуатації основних версій Leopard 2 спливають ближче до 2030 року.

А можна про Leopard 2 мовою цифр?

Так, танком керує екіпаж із чотирьох людей: командир, водій, навідник і радист/заряджаючий. Leopard 2 має доволі потужний двигун, тому може розганятися до 70 кілометрів на годину, але лише по дорозі. На бездоріжжі швидкість буде меншою.

Наразі вартість найбільш сучасної версії Leopard 2A7 стартує від $10 мільйонів. Ціна старих версій на ринку зброї залежить від того, у якому стані танк, чи потрібен покупцю ремонт, модернізація або ще якісь додаткові сервіси.

Скільки Leopard 2 у всьому світі зараз готові до бою (тобто перебувають у строю) — відкрите питання. Якщо брати ті танки, що є на озброєнні країн — потенційних донорів України, — це приблизно 900—1 000 танків. Невідомо, в якому технічному стані танки в Нідерландах, адже там їх знімали з озброєння.

Чому Україна хоче сам Leopard, у чому його перевага?

Переваг багато: еталонна 120-міліметрова гармата, надійні броня та електроніка. Однак головне — Leopard початково створювали для того, щоб нищити радянські танки, а згодом російські. Це концептуальна перевага цього і будь-якого іншого танка, створеного на Заході в умовах Холодної війни.

Leopard 2 A7V на полігоні. Getty Images / «Бабель»

Хіба Leopard не вразливі перед російськими танками?

Як і будь-який інший танк. Машин, які неможливо підбити, просто не існує. Чи можна знищити Leopard 2 на полі бою? Так, але зробити це в рази складніше, ніж знищити радянський або російській танк. У Leopard 2 більш вдале компонування. Наприклад, екіпаж не сидить на боєприпасах, як у радянських танках. Він стійкіший за всіма параметрами, має більшу дальність стрільби та кращий захист.

Чим Leopard 2 відрізняється від американських танків Abrams, на які Україна теж розраховує?

Насправді, ці танки — гілки спільного німецько-американського проєкту MBT-70 щодо створення єдиного танка для країн НАТО. Проєкт розділився: американці зробили Abrams, а німці — Leopard 2. Концептуально це дуже схожі машини. Там однаковий пакет електроніки, однакові гармати, вогнева потужність машин теж ідентична. Різниця лише у двигунах — в Abrams він газотурбінний, а в Leopard 2 — турбодизельний.

Газотурбінний двигун «їсть» (майже) все, що в нього заллєш: керосин, авіаційне паливо, дизель, бензин. При цьому витрачає палива не катастрофічно більше, ніж турбодизельний, якщо брати заявлені виробниками показники: Leopard 2 споживає 3,4 літра палива на кілометр по дорогах і 5,3 літра по бездоріжжю. Abrams — 4,3 літра по дорозі та 8 літрів по бездоріжжю.

То може краще Abrams?

Справа не в якості танків, а в технічному обслуговуванні. На полі бою будь-який танк ремонтуватимуть ЗСУ, середній ремонт теж за українськими фахівцями. Однак ще є заводський ремонт, і він має бути регулярним, на бронетанкових заводах. У Європі заводів, які можуть лагодити Abrams, немає. Тож за океан доведеться відправляти танк, що важить понад 60 тонн.

А от Leopard 2 можна ремонтувати та навіть модернізувати в Польщі. Там є все необхідне для повноцінного заводського ремонту.

Солдати ремонтують Leopard 2 на одному з полігонів північної Німеччини. Getty Images / «Бабель»

Ще кажуть, що Abrams важкі та їх, наприклад, можуть не витримати українські мости.

Це стереотип, що Abrams, які важать понад 60 тонн, не пройдуть нашими мостами або застрягнуть у болотах. Танки часів Холодної війни створювали для європейського театру військових дій, а Україна з точки зору рельєфу, дальності та видимості більш ніж європейський театр. Більше проблем з цими танками було, коли вони воювали в пустелі в Іраку, тому що не працювали кондиціонери та системи фільтрації.

Нам може не вистачити боєприпасів для Leopard?

Ми вже казали, що в Leopard 2 120-міліметрова гармата. Боєприпаси для неї Україна не виробляє — це погана новина. Гарна — це уніфікований західний снаряд, такі ж гармати стоять і на Abrams. Тобто на Заході є багато і боєприпасів, і заводів, де їх виробляють. Проблема буде з танками Challenger 2 — там трохи інші снаряди.

Чи довго наші солдати опановуватимуть Leopard?

Американське видання Breaking Defense опитало західних танкістів і фахівців з технічного обслуговування танків, висновок такий: мінімальний термін — 4 тижні для тих, хто швидко вчиться, до 11 тижнів для тих, хто не демонструє успіхів у навчанні. Курс навчання фахівців з ремонту може тривати довше на кілька тижнів. У Німеччині кажуть, що навчання займе 6—8 тижнів, а танки приїдуть до кінця березня.

До повномасштабного вторгнення багато говорили, що танки — це зброя минулого, бо дорого коштують та їх легко знищити. А тепер в Україні парадигма змінилась, чому?

Така думка справді була популярна, наприклад, Нідерланди знімали танки з озброєння. Але практика доводить, що танк — це найбільш захищений обʼєкт на полі бою з високою вогневою потужністю. Концептуально ніхто від танків відмовлятися не збирається. Та ж Польща зараз вкладає в танки величезні кошти, модернізуючи та закуповуючи їх. У 2025—2026 роках поляки матимуть приблизно 800 танків — це більше, ніж зараз є у Німеччини, Великої Британії та Франції разом узятих.

Чи можна замінити танки великою кількістю бронеавтомобілів і бойовими машинами піхоти (БМП)?

Західні танки на полі бою складно замінити, бо лише вони витримують удари з радянських гармат. І важливо: долю великих битв і операцій вирішують сотні, а не десятки танків. Як і казав головнокомандувач, Україні потрібно не менше ніж 300 танків.

Перш ніж надати танки, Німеччина висувала купу вимог і тягнула час — так не треба. Підтримати «Бабель» можна швидко та без жодних умов: 🔸 у гривні, 🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: [email protected]