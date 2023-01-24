Тексти Війна. Росіяни атакували Сумщину та Херсонщину, ЗСУ збили два російські Су-25 і гелікоптер, Естонія віддасть Україні всі свої 155-мм гаубиці. День 335: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:01, 24 січня 2023 Українські військові та собака в окопі на передовій у Донецькій області. Україна, 23 січня 2023 року. Getty Images / «Бабель» Почалася триста тридцять пʼята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 23 січня — читайте тут.