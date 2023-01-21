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Війна. На «Рамштайні» оголосили нові пакети допомоги Україні, проте не домовилися про танки Leopard, США визнали «вагнерівців» міжнародним злочинним угрупованням. День 332: онлайн

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
Війна. На «Рамштайні» оголосили нові пакети допомоги Україні, проте не домовилися про танки Leopard, США визнали «вагнерівців» міжнародним злочинним угрупованням. День 332: онлайн

Українські військові з протиповітряною гарматою на Бахмутському напрямку, 20 січня 2023 року.

Anatolii Stepanov / Getty Images

Почалася триста тридцять друга доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 20 січня — читайте тут.