Квантові компʼютери розробляють майже всі західні технологічні гіганти, китайські вчені та сотні стартапів. Переможець хакне сучасний цифровий світ. Як? Розказуємо настільки просто, наскільки можливо

Можна пояснити простими словами, що таке квантовий компʼютер?

Ми спробуємо. Сучасні компʼютери розмовляють мовою бітів. Біт — це одиниця виміру інформації, яка може мати лише два значення — так або ні, 1 або 0 у двійковій системі числення. Наприклад, струм або йде через транзистор процесора цієї миті, або ні. Квантовий компʼютер оперує не бітами, а кубітами, які теж можуть мати значення 1 або 0, але не обмежуються ними, адже можуть мати комбінацію нуля та одиниці одночасно.

Простіше всього це пояснити на прикладі. Послідовність із трьох бітів проста — 101. Три кубіти можуть набувати восьми різних послідовностей — 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111.

Грубо кажучи, квантові компʼютери зможуть виконувати задачі значно швидше, оскільки одночасно обчислюватимуть багато різних варіантів. Звичайний компʼютер виконує задачу послідовно: перевіряє один варіант рішення, відкидає його та починає наново, хоч і дуже швидко. Квантовий зможе перевіряти багато варіантів рішення одночасно. Це називається квантовою перевагою. У сенсі — над звичайними компʼютерами.

А чому вони мають таку можливість? Що означає бути нулем та одиницею одночасно?

Щоб пояснити це, треба розповісти про джерела квантової механіки. Класична фізика формулює закони природи для умовно великих обʼєктів. Квантова — досліджує природу в масштабах атомів і субатомних частинок: електронів, нейтронів, кварків тощо. Виявилося, що елементарні частинки живуть за іншими законами. Найпростіший приклад: у «великому» світі діють закони гравітації, а в субатомному їх немає — частинки рухаються за іншими принципами, які фізики тільки намагаються зрозуміти.

Зліва направо: Вальтер Нернст, Альберт Ейнштейн, Макс Планк, Робетр Ендрюс Міллікен і Макс фон Лауе на обіді, який влаштував фон Лауе в Берліні 11 листопада 1931 року. Wikimedia / «Бабель»

Головним відкриттям в цій сфері стало те, що елементарні частинки можуть за одних умов мати властивості хвиль, а за інших — властивості частинок, що помітив ще фізик Макс Планк у 1900 році, а остаточно сформулював Луї де Бройль у 1924-му. Подальші досліди призвели до появи принципу суперпозиції — припущення, що частинки перебувають у різних станах одночасно. І «конкретизують» свій стан лише тоді, коли науковець починає їх вимірювати, а до того їх можна лише описувати у вигляді вірогідностей. Багато хто чув про цей принцип у вигляді уявного експерименту про кота, запропонованого фізиком Ервіном Шредінгером.

Далі у гру вступив Альберт Ейнштейн. Він критикував положення квантової механіки за бездоказовість і сформулював ще один уявний експеримент. Якщо всі положення квантової механіки вірні, міркував Ейнштейн, має існувати можливість створити дві повʼязані частинки, що змінюватимуть свій стан скоординовано — якщо науковець буде вимірювати стан однієї, то друга буде змінювати свій стан на протилежний. Причому ці дві частинки можуть перебувати на будь-якій відстані одна від одної та передавати інформацію швидше за швидкість світла.

Як це?

Пояснюємо просто. Уявіть, що ви з другом одночасно підкинули монетки та накрили їх долонями. І магічним чином, якщо ви подивитеся на свою монетку та побачите, що вона випала «орлом», то монетка вашого друга автоматично стане «решкою». Ейнштейн справедливо вважав, що у «великому» світі це неможливо. Але виявилося, що в субатомному світі все інакше.

Джон Клаузер. Getty Images / «Бабель» Річард Філліпс Фейнман. cdn.futura-sciences.com / «Бабель» Джон Клаузер. Річард Філліпс Фейнман. Getty Images / «Бабель»; cdn.futura-sciences.com / «Бабель»

У 1967 році аспірант Колумбійського університету Джон Клаузер вирішив довести правоту Ейнштейна експериментом. Він створив два повʼязані фотони та з подивом виявив, що спостереження за станом одного фотона справді миттєво призводило до протилежних результатів іншого. Це явище назвали квантовою заплутаністю. Виявилося, що справа не у швидкості передачі інформації — «заплутані» між собою частинки переставали бути окремими обʼєктами і ставали системою.

У 1980-х фізик Річард Фейнман запропонував ідею квантового компʼютера, тобто використання явищ субатомного світу для обчислення реальних задач «великого» світу. У 2022 році Джон Клаузер разом із колегами Аленом Аспектом і Антоном Цайлінгером отримали Нобелівську премію саме за дослідження квантової заплутаності.