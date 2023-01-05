Тексти Війна. РФ визнала загибель 89 своїх військових у Макіївці, Франція передає ЗСУ бойові машини піхоти AMX-10 RC і бронетранспортери Bastion, а США обговорюють поставки М2 Bradley. День 316: онлайн Автор: Софія Телішевська Дата: 00:00, 5 січня 2023 Солдат міжнародного батальйону «Карпатська Січ» стріляє з РПГ під час маневрів біля лінії фронту поблизу Кремінної. Reuters Почалася триста шістнадцята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 4 січня — читайте тут.