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Війна. Росія знищила льодову арену в Дружківці, з вересня сили ППО України збили понад 500 іранських дронів, а Кабмін спростив увезення безпілотників. День 315: онлайн

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Війна. Росія знищила льодову арену в Дружківці, з вересня сили ППО України збили понад 500 іранських дронів, а Кабмін спростив увезення безпілотників. День 315: онлайн

В окупованій Макіївці розбирають завали місцевого ПТУ № 19, в якому українська армія знищила сотні мобілізованих росіян, 3 січня 2023 року.

Reuters

Почалася триста пʼятнадцята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 3 січня — читайте тут.