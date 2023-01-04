Тексти Війна. Росія знищила льодову арену в Дружківці, з вересня сили ППО України збили понад 500 іранських дронів, а Кабмін спростив увезення безпілотників. День 315: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 4 січня 2023 В окупованій Макіївці розбирають завали місцевого ПТУ № 19, в якому українська армія знищила сотні мобілізованих росіян, 3 січня 2023 року. Reuters Почалася триста пʼятнадцята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 3 січня — читайте тут.