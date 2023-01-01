Зізнайтеся, ви плакали під новорічне звернення президента? Ми теж — і разом із його спічрайтером Юрієм Костюком відібрали 13 кращих промов Зеленського за 2022 рік

1

Останнє мирне звернення президента прозвучало на Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого. «Україна хоче миру, Європа хоче миру, світ каже, що не хоче воювати, а росія — що не хоче нападати. Хтось із нас бреше — це ще не аксіома, але вже не гіпотеза», — сказав Зеленський за пʼять днів до повномасштабного вторгнення. Він розкритикував Будапештський меморандум і закликав союзників «просто зараз» запровадити санкції проти росії та надати Києву гарантії безпеки.

Комусь ця промова здалася дуже вдалою і своєчасною, хтось критикував її за надто жорсткі для європейців формулювання. Менше ніж за тиждень стало зрозуміло, що президент не перебільшував і не нагнітав. Цю промову писав Юрій Костюк разом із заступником голови ОП Андрієм Сибігою і радницею голови ОП Дашею Зарівною.

2

Це хвилинне звернення президента о 6-й ранку 24 лютого дивилися мільйони. Це не була блискуча промова з історичними паралелями і вдалими аналогіями. Зеленський говорив коротко і стримано. Він розповів про вторгнення, про те, що в країні оголосили воєнний стан, і про телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. «Без паніки. Ми сильні. Ми усіх переможемо. Бо ми — це Україна» — це, мабуть, головне, що в той момент хотіли почути українці і вони це почули.

3

32-секундне звернення на тлі Офісу президента ввечері 25 лютого теж не про красу формулювань. Це була вичерпна відповідь на закиди російської пропаганди, яка твердила, що президент утік із Києва і з країни. Зеленський записав відео на фоні свого Офісу разом із лідером фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією, премʼєр-міністром Денисом Шмигалем, головою ОП Андрієм Єрмаком і його радником Михайлом Подоляком. «Усі ми тут. Наші військові тут, громадяни тут. Усі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде й далі», — сказав президент на другий день повномасштабної війни. Ще одне звернення в оточенні тих самих людей він записав на 100-й день війни.

4

У онлайн-зверненні до парламенту Великої Британії 8 березня Зеленський перелічив злочини росіян у перші 13 днів повномасштабного вторгнення — день за днем, злочин за злочином. Він згадав про 50 вбитих дітей і про зустріч країн НАТО, яка пройшла без бажаного для України результату і «без мужності».

Наостанок президент дещо переформулював слова колишнього британського премʼєра Вінстона Черчилля, якими той у червні 1940 року звернувся до парламенту після вступу Британії у Другу світову війну: «Ми будемо битися в лісах, на полях, на узбережжях, у містах і селах, на вулицях, ми будемо битися на пагорбах... І я хочу від себе додати: ми будемо битися на териконах, на березі Кальміуса та Дніпра! І ми не здамося!».

5

«Чи може стати чорно-білою весна?» — з цього питання президент розпочав своє звернення з нагоди Дня памʼяті та примирення 8 травня 2022 року. Це чорно-біле відео на фоні двох зруйнованих девʼятиповерхівок у Бородянці Київської області. Це історія людей, які жили в Бородянці, виховували й цілували дітей перед сном, а якось лягли спати і більше не прокинулись. Історія про те, як «ніколи знову» змінили на «можем повторить» і знецінили словами «не все так однозначно». У цьому відео Зеленський зʼявився в популярній тепер футболці IʼM UKRAINIAN.

6

Сімнадцятого травня президент звернувся до учасників церемонії відкриття 75-го Каннського міжнародного кінофестивалю. Він говорив про те, що любить, а саме про кіно, і, мабуть, через це промова вийшла такою вдалою. Зеленський згадав відомий фільм Чарлі Чапліна «Великий диктатор», завдяки якому кінематограф перестав бути німим. «Людська ненависть пройде, і диктатори помруть, і влада, яку вони забрали в людей, повернеться до людей. І поки люди вмирають, свобода ніколи не загине…» — нагадав Зеленський цитату з фільму, а закінчив промову традиційним «Слава Україні!». Зал довго аплодував.

7

Звернення 3 червня вийшло на 100-й день повномасштабної війни. У ньому Зеленський згадав слова, які українці вивчили за останні місяці: «Байрактар», «Гарпун», «Старлінк», «ленд-ліз». Страшні слова — «фільтрація», «депортація», «килимові бомбардування». Смішні — «друга армія світу», вражаючі — «тракторні війська». І, звичайно, такі бажані — «мир» і «перемога».

8

Привітання з нагоди Дня Незалежності 24 серпня записали на Майдані Незалежності та Хрещатику, поміж спаленої російської техніки. У відео зʼявилася Єсенія Селезньова — дівчинка, яка рік тому брала участь у театральній постановці «ДНК» про ключові етапи розвитку України. Цьогоріч у відео вона пройшла через ракетні обстріли, руйнування й протести проти окупантів, щоб разом із ЗСУ рушити до перемоги.

«Вільний народе незалежної України! Ми зустрічаємо цей день у різних місцях. Хтось — в окопах і бліндажах, у танках і БМП, на морі й у повітрі. Бʼється за незалежність на передовій. Хтось — у дорозі, в авто, вантажівках і потягах. Бʼється за незалежність, доправляючи необхідне тим, хто на передовій. А хтось — у смартфоні чи за компʼютером. І теж бʼється за незалежність — збираючи кошти, щоб тим, хто в дорозі, було що везти тим, хто на передовій» — закінчив свою промову Зеленський і традиційно додав «Слава Україні!».

9

Звернення до учасників Венеційського кінофестивалю було 31 серпня. Війну росії проти України Зеленський назвав «горором тривалістю не 120 хвилин, а 189 днів», «примітивним сюжетом у трьох актах, щоб світ зробив три драматичні помилки: звик до війни, змирився з війною, забув про війну». Після промови Зеленського на екрані зʼявилися імена всіх українських дітей, яких убила росія з 24 лютого. «Ви побачите те, що більшість зазвичай не бачить, невіддільну частину кожного фільму, на яку далеко не кожен звертає увагу. Важливі імена, які йдуть у забуття й невідомість, бо в мить, коли вони зʼявляються на екрані, більшість глядачів встають і йдуть», — сказав Зеленський. Усього на той момент в Україні росія вбила 358 дітей.

10

Звернення з нагоди Дня Гідності та Свободи 21 листопада почалося з архівного відео. На ньому ідеально поголений Зеленський в костюмі і з краваткою вітав українців зі святом. На контрасті зовні інший Зеленський — зі щетиною, у футболці і не з такою ідеальною зачіскою — в 2022 році говорив про те, як багато змінилося за рік. Але дещо залишилось незмінним — дві головні цінності, які дають відповідь на питання, хто такі українці: гідність і свобода.

11

Звернення із закликом до миру, яке мали транслювати перед фіналом Чемпіонату світу з футболу в Катарі. ФІФА відмовилась його транслювати, назвавши «занадто політичним». Згодом звернення поширили футболісти і світові ЗМІ.

12

Виступ Володимира Зеленського на спільному засіданні обох палат Конгресу США 22 грудня ви, мабуть, чули і навряд чи встигли забути. Головне, що просив президент, — це зброя. «Україна ніколи не просила й не просить, щоб американські солдати воювали на нашій землі замість нас. Запевняю вас, що українські воїни чудово можуть самі керувати американськими танками й літаками», — сказав Зеленський, і цей натяк у Конгресі зрозуміли — зал вкотре аплодував. Наостанок він подарував спікеру Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі український прапор, який напередодні отримав від військових у Бахмуті.

13

Новорічну промову президента ми коментувати теж не будемо — ви чули її зовсім недавно, а якщо ні — обовʼязково послухайте, вона про дух і перемогу.

#безвас

Популярний вираз і хештег #безвас Юрій Костюк і президент придумали за хвилину, на емоціях. «Ми обговорювали, що вони реально не розуміють, що ми не один народ! Не розуміють, що [якщо] без світла або без вас, то без вас», — каже Костюк. Цей вираз Зеленський вперше використав 11 вересня в дописі про чергову атаку росіян на цивільну інфраструктуру. І хоча з точки зору логіки у цій конструкції є помилка, вираз став універсальною відповіддю українців на енергетичний терор росіян.

Є у Костюка і заготовка на промову до дня перемоги. Він вважає, вона має бути короткою: «Нам усю війну казали: «Вова, їбаш їх», от ми їх і заїбашили».

Ми не вміємо писати так душевно, як Юрій Костюк, але по-своєму корисні. Підтримайте «Бабель»: 🔸 у гривні, 🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: [email protected]