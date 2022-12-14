Путін вас не лякає, а видається жалюгідним і комічним? Саме для вас ми зібрали 9 сатиричних фільмів про відомих диктаторів і додали один трагічний, але важливий

«Великий диктатор»

The Great Dictator / 1940 / США / режисер — Чарлі Чаплін / у головних ролях — Чарлі Чаплін, Полетт Ґоддар, Джек Оукі / тривалість — 2 години 5 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, 95% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,4.

Про що фільм. Перший повністю звуковий фільм Чарлі Чапліна з повноцінними діалогами. Головний герой, єврей і ветеран Першої світової війни, живе в країні Томанії, в якій легко вгадати Німеччину, і працює цирульником. До влади в Томанії приходить диктатор Аденоїд Гінкель, що починає репресії проти євреїв і мріє захопити світ. Спершу він планує окупувати сусідню державу Остерло, але на неї також претендує диктатор Бактерії Бензино Напалоні. Ситуація ускладнюється тим, що єврей-цирульник, який переховується від штурмовиків, як дві краплі води схожий на Гінкеля.

Фільм отримав пʼять номінацій на «Оскар», посідає 61-е місце у списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb. Коли «Великий диктатор» вийшов у 1940 році, його мало не зняли з прокату, бо США ще не вступили в Другу світову війну, і кінокомпанії не хотіли псувати відносин з Німеччиною. Фільм заборонили у Японії, Іспанії та Перу.

«Смерть Сталіна»

The Death of Stalin / 2017 / Велика Британія, Франція / режисер — Армандо Яннуччі / у головних ролях — Стів Бушемі, Джейсон Айзекс, Руперт Френд, Патрік Консідайн / тривалість — 1 година 47 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% від критиків, 78% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

Про що фільм. Адаптація однойменного французького графічного роману Фабʼєна Нурі та Тьєрі Робіна. 1953 рік, музикантка оркестру Марія Юдіна таємно передає Йосипу Сталіну записку, що ненавидить його і бажає йому смерті. Побажання лише смішить тирана, але коли він регоче, його раптом хапає удар. Охорона боїться чіпати Сталіна, хоча він, судячи з усього, ще живий. Довкола збираються найближчі — Микита Хрущов, Георгій Маленков, Лаврентій Берія та інші. Поки Сталін ще рухається, вони починають ділити владу та сперечаються, хто має стати наступником.

Фільм отримав дві номінації на премію BAFTA — як найкращий британський фільм та за адаптований сценарій. А також Європейський кіноприз як найкращий комедійний фільм. Кінопрокат стрічки у росії заборонили.

«Інтерв’ю»

The Interview / 2014 / США / режисери — Еван Голдберг і Сет Роґен / у головних ролях — Сет Роґен, Джеймс Франко, Ліззі Каплан, Рендалл Парк / тривалість — 1 година 52 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 52% від критиків, 48% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,5.

Про що фільм. Девід Скайларк веде власне популярне токшоу, яке продюсує його друг Аарон Раппапорт. Раптово Скайларк дізнається, що шанувальником його шоу є північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, і вирішує зробити з ним інтервʼю. Аарон їде до Китаю, де через північнокорейських пропагандистів домовляється про розмову. Але після цього до них із Девідом звертається ЦРУ і пропонує вбити диктатора — отруїти через рукостискання.

Коли фільм вийшов, посол КНДР при ООН Ча Сон Нам висловив протест проти нього. Компанію Sony Pictures Entertainment, що випускала фільм, атакували хакери з боку КНДР. Після цього вона навіть скасувала прокат, але згодом передумала, і фільм все одно вийшов на великі екрани у грудні 2014 року.

«Диктатор»

The Dictator / 2012 / США / режисер — Ларрі Чарльз / у головних ролях — Саша Барон Коен, Джейсон Манцукас, Анна Фаріс, Бен Кінґслі / тривалість — 1 година 23 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 56% від критиків, 44% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,4.

Про що фільм. Головний герой — диктатор північноафриканської країни Вадії, адмірал-генерал Хаффаз Аладін, жорстокий, цинічний та егоїстичний тиран. Він розробляє свою ядерну програму. І вирушає на засідання ООН у Нью-Йорк, щоб збрехати, що вона має лише мирні цілі. Але у США його дядько Тамір організовує на нього замах і замінює двійником. Аладін опиняється на вулицях Нью-Йорка без одягу та своєї бороди, тому його ніхто не впізнає. Несподівано на допомогу, не знаючи хто він насправді, приходять емігранти з Вадії, які втекли від його ж режиму.

Фільм відмовилися показувати кінотеатри Таджикистану, Туркменістану та білорусі. У Казахстані його зняли з прокату через два тижні після премʼєри, а в Узбекистані скоротили на 12 хвилин.

«Качиний суп»

Duck Soup / 1933 / США / режисер — Лео Маккері / у головних ролях — Граучо Маркс, Гарпо Маркс, Чіко Маркс, Зеппо Маркс, Маргарет Дюмон / тривалість — 1 година 10 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, 91% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Про що фільм. Класична американська музична комедія, в якій знялися четверо з пʼяти братів Маркс — сімʼї комедіантів, майстрів комедії абсурду. У маленькій країні Фридонії економічна криза. Мільйонерша пані Тісдейл пропонує інвестувати в економіку $20 млн за умови, що її залицяльника Руфуса Т. Файрфлая призначать диктатором. Файрфлай тероризує населення країни, видаючи абсурдні укази, і провокує війну з сусідньою Сільванією, уряд якої давно хотів якось скористатися з фридонської кризи. Посол Сільванії відправляє двох шпигунів-нездар Пінкі та Чіколіні, щоб вони дізналися військові плани Файрфлая.

Стрічку внесли до Національного реєстру фільмів США. Вона посідає пʼяте місце серед ста найкращих комедій за версією Американського інституту кіно.

«Він знову тут»

Er ist wieder da / 2015 / Німеччина / режисер — Девід Внендт / у головних ролях — Олівер Масучі, Фабіан Буш, Катя Ріманн, Крістоф Марія Гербст / тривалість — 1 година 56 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 80% від глядачів, від критиків немає / рейтинг IMDb — 7,0.

Про що фільм. Екранізація однойменного роману 2012 року німецького журналіста Тімура Вермеша. Адольф Гітлер раптово переміщується у часі — замість травня 1945 року довкола нього 2014-й. Поступово він розуміє, що опинився в майбутньому, де програв війну і став головним злодієм XX століття. Але не опускає рук і шукає способу повернутися у політику. Йому трапляється журналіст-невдаха Савацькі, що сприймає Гітлера як актора, який занадто вжився в роль. Він пропонує «актору» проїхатися країною та зняти провокативні ролики, де він в образі спілкується з народом. Гітлер радо погоджується.

Стрічка отримала премію «Бембі» як найкращий німецький фільм та багато номінацій на різні європейські премії.

«Банани»

Bananas / 1971 / США / режисер — Вуді Аллен / у головних ролях — Вуді Аллен, Луїза Лессер, Карлос Монтальбан, Джакобо Моралес / тривалість — 1 година 22 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, 74% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,9.

Про що фільм. Філдінг Мелліш, скромний робітник служби контролю якості споживчих товарів із Нью-Йорка, закоханий у політичну активістку Ненсі. Але вона майже не помічає його, бо переймається долею народу латиноамериканської країни Сан-Маркос, де до влади прийшла військова хунта. Філдінг перепробував усі способи привернути увагу Ненсі, залишився один — поїхати в Сан-Маркос і очолити партизанську боротьбу проти хунти.

Фільм посідає 69 місце серед ста найкращих комедій за версією Американського інституту кіно.

«Місяць над Парадором»

Moon over Parador / 1988 / США / режисер — Пол Мазурські / у головних ролях — Річард Дрейфус, Лорін Дрейфус, Рауль Хулія, Сонія Брага / тривалість — 1 година 22 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 42% від критиків, 47% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,0.

Про що фільм. Американський актор Джек Ноа бере участь у зйомках фільму, які проходять у Латинській Америці, в країні Парадор. Диктатор Парадору Альфонс Сіммс запрошує акторів у гості до свого палацу на вечерю, де помічає, що Ноа на нього дуже схожий, і навіть просить актора показати пародію на себе. Тієї ж ночі Сіммс помирає від серцевого нападу. Щоб запобігти політичній кризі, голова служби безпеки країни Роберто Строссман вмовляє Джека певний час видавати себе за Сіммса. З часом актор починає виходити з-під контролю.

Стрічка є частковим рімейком фільму «Чудове шахрайство» 1939 року, яка, своєю чергою, заснована на неопублікованому оповіданні британського письменника Чарльза Бута «Ікра для Його Високоповажності».

«Любий диктаторе»

Dear Dictator / 1988 / США / режисери — Ліза Аддаріо та Джо Сіракуз / у головних ролях — Майкл Кейн, Кеті Голмс, Одея Раш, Сет Грін / тривалість — 1 година 30 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 16% від критиків, 41% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,0.

Про що фільм. Таня Міллс — звичайна американська 15-річна дівчина, яка почувається самотньою, поки її мати намагається владнати своє особисте життя. Виконуючи шкільне завдання, Таня раптово починає листуватися з диктатором неназваної острівної країни Антоном Вінсентом. Вона сприймає листування як гру, аж поки Вінсент, що втік із країни через повстання, не зʼявляється у неї вдома. Спочатку Тані подобається жити з диктатором, який дає їй поради, як помститися хуліганам у школі та виховати в собі лідерські якості. Але з часом вона розуміє, що він зовсім не добрий дідусь.

Стрічка частково заснована на реальній історії американки Сари Йорк, яка в 1988 році, у віці 10 років почала вести особисте листування з диктатором Панами Мануелем Норʼєгою.

«Покаяння»

მონანიება / 1984 / СРСР / режисер — Тенгіз Абуладзе / у головних ролях — Автанділ Махарадзе, Ія Нінідзе, Мераб Нінідзе, Зейнаб Боцвадзе / тривалість — 2 години 33 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 69% від критиків, 90% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,1.

Про що фільм. Зовсім не смішний, трагічний, але цілком виправданий у цій добірці фільм. У неназваному місті ховають його багаторічного голову Варлама Аравідзе. Але кожної ночі хтось викопує тіло й відносить до воріт будинку, де живе його син Авель. Син влаштовує засідку й хапає на гарячому Кетеван Барателі — жінку, яка пояснює свої дії тим, що Варлам був безжальним тираном, чиї злочини не мають забутися разом із його похованням. Авель починає виправдовувати батька, але раптом його не підтримує його син, онук Варлама, Торніке.

Фільм отримав гран-прі Каннського кінофестивалю у 1987 році, номінацію на «Золотий глобус» та низку міжнародних нагород.

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