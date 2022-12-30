Вівʼєн Вествуд померла. Вона починала з маленької крамниці одягу у Лондоні, вигадала стиль панків, перевернула уявлення про моду та стала всесвітньо відомою. Ось її життя у фотографіях

Модельєрка Вівʼєн Вествуд померла, їй був 81 рік. Першу весільну сукню вона пошила сама собі ще у 1962 році, а на початку 1970-х, разом із партнером Малькольмом Маклареном відкрила крамничку, яка називалась SEX. В цей же час у Британії почався розквіт панк-сцени, тож Вествуд та Малькольм вирішили робити одяг для музикантів. Макларен став продюсером Seх Pistols, а Вествуд вигадала образ: гострі леза, шкіряні штани, БДСМ аксесуари. Вона казала, що надихалась повіямі та безхатченками, а її одяг повинен був дратувати та обурювати консервативне британське суспільство. Найвідоміший принт тих часів з колекції Вествуд ― обличчя королеви Єлизавети з булавками та яскраві футболки із свастикою. Пізніше Вествуд стала всесвітньо відомою, її колекції демонстрували в Парижі та Лондоні, разом із нею проводили покази Джон Гальяно та Ів-Сен Лоран, її вітала принцеса Діана, вона розробляла одяг для працівників Virgin Atlantic мільярдера Річарда Бренсона, але найвідомішими стали весільні плаття. У її сукні вбирались модель Діта фон Тіз на весілля із Мерліном Менсоном, гостя на весіллі Кейт Міддлтон, а найвідоміше вбрання ― носила Керрі Бредшоу, героїня «Секс і місто». Після виходу епізоду Вествуд вирішила зробити такі самі сукні на продаж ― їх розкупили за кілька годин. «Бабель» згадує життя Вівʼєн Вествуд у фотографіях.