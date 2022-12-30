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Війна. Росія 69 ракетами атакувала десять областей України, ППО збила 54 з них, а білорусь викликала українського посла через падіння ракети у Брестській області. День 310: онлайн

Автор:
Анна Холоднова
Дата:
Війна. Росія 69 ракетами атакувала десять областей України, ППО збила 54 з них, а білорусь викликала українського посла через падіння ракети у Брестській області. День 310: онлайн

Слідчий проходить біля фрагмента боєприпасу, який впав у білорусі 29 грудня 2022 року.

Reuters / «Бабель»

Почалася триста десята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 29 грудня — читайте тут.