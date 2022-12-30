Тексти Війна. Росія 69 ракетами атакувала десять областей України, ППО збила 54 з них, а білорусь викликала українського посла через падіння ракети у Брестській області. День 310: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 30 грудня 2022 Слідчий проходить біля фрагмента боєприпасу, який впав у білорусі 29 грудня 2022 року. Reuters / «Бабель» Почалася триста десята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 29 грудня — читайте тут.