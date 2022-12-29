Тексти Війна. Росія забрала з Чорного моря всі носії крилатих ракет і гальмує роботу «зернового» коридору, а українська ППО з вересня збила понад 420 російських ракет. День 309: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 29 грудня 2022 Боєць українського розвідувального батальйону перевзувається в підвалі в Бахмуті. 28 грудня 2022 року. Getty Images Почалася триста девʼята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 28 грудня — читайте тут.