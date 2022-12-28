Тексти Війна. Росіяни знову обстріляли Херсон, ЗСУ ліквідували 620 окупантів за добу, в Україну повернули тіла 42 полеглих військових. День 308: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 28 грудня 2022 Володимир Ковальов стоїть перед своїм будинком, зруйнованим російськими військами. Село Посад-Покровське Херсонської області, 26 грудня 2022 року. Getty Images Почалася триста восьма доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 27 грудня — читайте тут.