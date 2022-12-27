Тексти Війна. По російському аеродрому «Енгельс» вдарили безпілотники, росія забрала з Чорного моря один ракетоносій, а Україна планує провести мирний саміт в ООН. День 307: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 27 грудня 2022 Українські військові 43 окремої артилерійської бригади стріляють реактивним снарядом із САУ 2С7 «Піон» поблизу Бахмуту. Reuters / «Бабель» Почалася триста сьома доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 26 грудня — читайте тут.