Тексти Війна. На Херсонщині за добу загинули 16 людей, у Чорному морі рф тримає чотири носії «Калібрів», окупанти запровадили на Запоріжжі тижневу «комендантську годину». День 306: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:01, 26 грудня 2022 У Костянтинівці 63-річний український військовий Леонід Онищенко спілкується з родиною під час різдвяної вечері Reuters / «Бабель» Почалася триста шоста доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 25 грудня — читайте тут.