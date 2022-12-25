Тексти Війна. Росія обстріляла центр Херсону та вивела в Чорне море ще один ракетоносій, а розвідка поки не має інформації про підготовку нового вторгнення із білорусі. День 305: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 25 грудня 2022 Поранений житель Херсону після російського обстрілу, 24 грудня 2022 року Getty Images Почалася триста пʼята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 24 грудня — читайте тут.