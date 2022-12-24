Тексти Війна. Байден підписав оборонний бюджет із $800 млн для України, Іран потайки планує збільшити поставки зброї рф, окупанти зносять драмтеатр у Маріуполі. День 304: онлайн Автор: Олег Панфілович Дата: 00:01, 24 грудня 2022 Українські артилеристи ведуть вогонь по позиціях ворога в Донецькій області, 23 грудня 2022 року. Pierre Crom / Contributor Почалася триста четверта доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 23 грудня — читайте тут.