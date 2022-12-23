Тексти Війна. Сенат США схвалив виділення майже $45 мільярдів для України, «вагнерівці» закуповують зброю у Північної Кореї, місія ЄС підготувала перших українських військових. День 303: онлайн Автор: Олег Панфілович Дата: 00:00, 23 грудня 2022 Житель Краматорська витягає залишки касетного боєприпасу після російського обстрілу, 22 грудня 2022 року. Pierre Crom / Getty Images Почалася триста третя доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 22 грудня — читайте тут.