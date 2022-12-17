Тексти Війна. Росія випустила по Україні майже 80 ракет, Греція готова віддати радянські системи ППО в обмін на Patriot, а США не бачать ознак підготовки рф до наступу на Київ. День 297: онлайн Автор: Ангеліна Шеремет Дата: 00:00, 17 грудня 2022 Кияни сидять на ескалаторі в метро під час повітряної тривоги, 16 грудня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Почалася двісті девʼяносто сьома доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 16 грудня — читайте тут.