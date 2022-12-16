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Війна. Німеччина передала Україні ракети до IRIS-T, росія готує новий наступ на Київ, а ЗСУ — нову військову операцію. День 296: онлайн

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
Війна. Німеччина передала Україні ракети до IRIS-T, росія готує новий наступ на Київ, а ЗСУ — нову військову операцію. День 296: онлайн

Місцеві жителі купують продукти на вуличному ринку. Місто Бородянка Київської області, 15 грудня 2022 року.

Reuters / «Бабель»

Почалася двісті девʼяносто шоста доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 15 грудня — читайте тут.