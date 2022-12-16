Тексти Війна. Німеччина передала Україні ракети до IRIS-T, росія готує новий наступ на Київ, а ЗСУ — нову військову операцію. День 296: онлайн Автор: Ангеліна Шеремет Дата: 00:00, 16 грудня 2022 Місцеві жителі купують продукти на вуличному ринку. Місто Бородянка Київської області, 15 грудня 2022 року. Reuters / «Бабель» Почалася двісті девʼяносто шоста доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 15 грудня — читайте тут.