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Війна. Росія атакувала Київщину дронами, Україна повернула з полону 64 захисників, а Франція з Італією погодились передати ППО. День 295: онлайн

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
Війна. Росія атакувала Київщину дронами, Україна повернула з полону 64 захисників, а Франція з Італією погодились передати ППО. День 295: онлайн

Місцеві жителі возять дрова, а робітники ремонтують лінії електропередач у місті Лиман Донецької області, 14 грудня 2022 року.

Getty Images / «Бабель»

Почалася двісті девʼяносто п'ята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 14 грудня — читайте тут.