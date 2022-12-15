Тексти Війна. Росія атакувала Київщину дронами, Україна повернула з полону 64 захисників, а Франція з Італією погодились передати ППО. День 295: онлайн Автор: Ангеліна Шеремет Дата: 00:00, 15 грудня 2022 Місцеві жителі возять дрова, а робітники ремонтують лінії електропередач у місті Лиман Донецької області, 14 грудня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Почалася двісті девʼяносто п'ята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 14 грудня — читайте тут.