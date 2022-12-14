Тексти Війна. Білий дім готує рішення про передачу ЗСУ систем Patriot, Захід гарантував Україні мільярд доларів для проходження зими, а росія продовжує терор мирного населення. День 294: онлайн Автор: Софія Телішевська Дата: 00:00, 14 грудня 2022 Рятувальники прибирають уламки житлового будинку, сильно пошкодженого нещодавнім обстрілом Горлівки. Reuters Почалася двісті девʼяносто четверта доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 13 грудня — читайте тут.