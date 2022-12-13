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Війна. Українці зібрали на проєкт Black box 230 млн грн, до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок, а росія продовжує обстрілювати цивільних у Херсоні. День 293: онлайн

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
Війна. Українці зібрали на проєкт Black box 230 млн грн, до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок, а росія продовжує обстрілювати цивільних у Херсоні. День 293: онлайн

Жителька Херсону розмовляє по телефону у вікні житлового будинку, пошкодженого російськими військовими ударами.

Reuters

Почалася двісті девʼяносто третя доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 12 грудня — читайте тут.