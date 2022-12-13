Тексти Війна. Українці зібрали на проєкт Black box 230 млн грн, до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок, а росія продовжує обстрілювати цивільних у Херсоні. День 293: онлайн Автор: Софія Телішевська Дата: 00:00, 13 грудня 2022 Жителька Херсону розмовляє по телефону у вікні житлового будинку, пошкодженого російськими військовими ударами. Reuters Почалася двісті девʼяносто третя доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 12 грудня — читайте тут.