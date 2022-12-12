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Війна. У Мелітополі влучили в базу окупантів, на Одещині повернули світло понад мільйону людей, в уряді попереджають, що перебої з електрикою будуть всю зиму. День 292: онлайн

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Війна. У Мелітополі влучили в базу окупантів, на Одещині повернули світло понад мільйону людей, в уряді попереджають, що перебої з електрикою будуть всю зиму. День 292: онлайн

Місцевий житель оглядає уламки російської ракети в місті Костянтинівка Донецької області.

Getty

Почалася двісті девʼяносто друга доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 11 грудня — читайте тут.