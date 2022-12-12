Тексти Війна. У Мелітополі влучили в базу окупантів, на Одещині повернули світло понад мільйону людей, в уряді попереджають, що перебої з електрикою будуть всю зиму. День 292: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 12 грудня 2022 Місцевий житель оглядає уламки російської ракети в місті Костянтинівка Донецької області. Getty Почалася двісті девʼяносто друга доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 11 грудня — читайте тут.