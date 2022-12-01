Іранський духовний лідер створив Корпус вартових ісламської революції, щоб утримати владу. Та корпус сам став владою, бізнесом, мафією і, ймовірно, рольовою моделлю для «ПВК Вагнера» 

Ісламська революція та створення КВІР

Після Другої світової війни політичне життя Ірану було неспокійним. Шах Мохаммед Реза Пахлаві прийшов до влади в 1941 році, але в 1953-му, після масових протестів та державного перевороту, його відсторонила опозиція на чолі з прем’єром Мохаммедом Мосаддиком. Але шаха підтримували США та Велика Британія. Вони допомогли монархістам серед офіцерів, духовенства та населення організувати контрпереворот і повернути Пахлаві до влади того ж року.

Однак популярнішим серед народу шах так і не став. Його не любили всі. Ліві — за те, що передав промисловість країни приватним компаніям та нехтував правами робітників. Ісламісти — за вестернізацію Ірану та відхід від традицій. Націоналісти, до яких належав і Мосаддик, — за велику кількість іноземних радників, фахівців і бізнесменів, до яких дослухався шах. Всяка опозиція була заборонена, але протягом 25 років періодично проходили масові заворушення та страйки проти влади Пахлаві.

Революціонери спалюють портрет шаха Мохаммеда Рези Пехлеві в Тегерані під час іранської революції в лютому 1978 року. Getty Images / «Бабель»

Шістнадцятого січня 1979 року шах Мохаммед Реза Пахлаві покинув Іран через чергові масові протести та загальний страйк, який повністю паралізував промисловість та економіку. Владу він залишив Кабінету міністрів на чолі з поміркованим прем’єром Шапуром Бахтіяром, що запропонував різним політичним силам країни створити уряд національної єдності. Саме для цього Бахтіяр запросив духовного лідера іранських ісламістів Рухоллу Хомейні повернутися в Іран із заслання, куди його відправив шах у 1964 році.

Першого лютого Хомейні прилетів у Тегеран. І того ж дня виступив із промовою, в якій не визнав уряд Бахтіяра та відмовився з ним співпрацювати. В Ірані встановилося двовладдя: чинний уряд, що його підтримувала значна частина військових, та уряд Хомейні, який спирався на підтримку народу. Дев’ятого лютого в Тегерані почалися бої між прибічниками двох урядів, які завершилися перемогою «хомейністів». Однак більшість іранських генералів заявили про свій нейтралітет та аполітичність армії. Владу Хомейні не визнав лише генерал Абдол Алі Бадреї, чиї підрозділи спробували виступити проти «хомейністів», але програли. Сам Бадреї загинув у перестрілці.

Портрети аятоли Хомейні на колісниці перед палацом Ніаваран, Тегеран, лютий 1979 року, Іран. Getty Images / «Бабель» Демонстранти грабують державні установи та банки, а також винні магазини, кабаре та кінотеатри під час революції в Тегерані, 4 листопада 1978 року. Getty Images / «Бабель» Сотні тисяч людей збираються на площі Свободи в Тегерані, щоб привітати кортеж лідера іранської опозиції та засновника Ісламської Республіки Іран аятоли Рухолли Хомейні після його повернення з вигнання, 1 лютого 1979 року під час повстання проти режиму шаха. Getty Images / «Бабель» Портрети аятоли Хомейні на колісниці перед палацом Ніаваран, Тегеран, лютий 1979 року, Іран. Демонстранти грабують державні установи та банки, а також винні магазини, кабаре та кінотеатри під час революції в Тегерані, 4 листопада 1978 року. Сотні тисяч людей збираються на площі Свободи в Тегерані, щоб привітати кортеж лідера іранської опозиції та засновника Ісламської Республіки Іран аятоли Рухолли Хомейні після його повернення з вигнання, 1 лютого 1979 року під час повстання проти режиму шаха. Getty Images / «Бабель»

Аятола Хомейні почав формувати нову владу. Собі він залишив найвищий щабель — як духовному лідеру, що може втручатися в будь-які процеси. Безпосередню виконавчу та законодавчу владу отримали президент, парламент-меджліс та уряд. У грудні 1979 року устрій закріпила нова конституція. Але ще перед тим, 5 травня 1979 року, Хомейні створив Корпус вартових ісламської революції.

Це було потрібно, щоб об’єднати різні озброєні групи, які підтримали Хомейні, в єдину організацію з чіткою ієрархією. Крім того, аятола не довіряв армії. Публічно проти нього виступив лише Бадреї, але залишалося ще багато офіцерів, які симпатизували шахові Пахлаві чи колишньому прем’єру Бахтіяру. Лише в перші місяці після революції за наказом Хомейні стратили десятки генералів та офіцерів, чия лояльність викликала сумніви. Великому аятолі була потрібна своя армія, яка могла б захистити його владу в разі заколоту.

Зустріч командирів КВІР з Рухоллою Хомейні. Wikimedia / «Бабель»

Груднева конституція закріпила статус КВІР. Збройні сили мали захищати територіальну цілісність Ірану, а Корпус вартових — «завоювання революції», тобто сам режим аятол, що з’явився внаслідок неї. При цьому армія мала залишатися осторонь політики, а КВІР, відповідно до свого основного завдання, став відверто політичною організацією. Вартові мали займатися не лише фізичним захистом об’єктів або людей, але й охороною нових законів, правил та принципів, які вводив Хомейні. Тобто діяти як політична та релігійна поліція.

Ірано-іракська війна та прихід вартових у великий бізнес

Як правильно називається КВІР Офіційна назва організації перською звучить як Sepāh-e Pāsdārān-e Enghelāb-e Eslāmi — «Армія стражів ісламської революції». Але в Ірані державні організації зазвичай називають не абревіатурою, а одним словом з неї. Тому КВІР називають просто Сепах (Sepâh) — «солдат», «армія», «корпус». Або Пасдаран (Pāsdārān) — «хранителі», «вартові».

У 1980 році іракські війська почали атаку на західні провінції Ірану. В Іраку було багато шиїтського населення, і диктатор країни Саддам Хусейн побоювався експорту ісламської революції. З іншого боку, на заході Ірану розташовані багаті на нафту регіоні, на які націлився Хусейн. Крім того, у режиму Хомейні були внутрішні вороги, підтримкою яких заручився Хусейн, зокрема «Організація моджахедів іранського народу». Війна тривала довгі вісім років і завершилася нічиєю — Ірак не зміг захопити іранські землі, але й контрнаступи іранської армії на іракську територію успіху не мали.

Саме під час війни КВІР із нечисленної політичної поліції перетворився на справжню армію. Якщо в 1979 році вартових було 10 тисяч, то в 1986-му — вже 350 тисяч. А 1985 року Хомейні наказав передати під управління КВІР частину військово-морського флоту та повітряних сил. Іще у вартових з’явився власний інженерний корпус, який займався понтонними мостами, військовими дорогами, будував окопи та бліндажі, а згодом почав опікуватися загальним відновленням інфраструктури та логістикою.