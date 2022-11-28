Тексти Війна. У Кураховому від обстрілів загинули дві людини, в «Енергоатомі» не виключають відходу росіян із ЗАЕС, а Британія підтвердила передачу ракет Brimstone 2. День 278: онлайн Автор: Костя Андрейковець Дата: 00:00, 28 листопада 2022 Українська БМ-21 «Град» веде вогонь по російських позиціях на лінії фронту неподалік Бахмуту, Донецька область. 27 листопада 2022 року Getty Images / «Бабель» Почалася двісті сімдесят восьма доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 27 листопада — читайте тут.