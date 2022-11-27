Тексти Війна. Росіяни обстріляли Дніпро, додому з полону повернулися 12 українців, а в Херсон почали давати електрику. День 277: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 27 листопада 2022 Комунальники прибирають наслідки російських обстрілів у Краматорську Донецької області, 25 листопада 2022 року Getty Images Почалася двісті сімдесят сьома доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 26 листопада — читайте тут.