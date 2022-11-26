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Війна. Окупанти вдарили по Харківщині, Норвегія передає новий пакет допомоги, Німеччина обговорює з партнерами розміщення в Україні ЗРК Patriot. День 276: онлайн

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
Війна. Окупанти вдарили по Харківщині, Норвегія передає новий пакет допомоги, Німеччина обговорює з партнерами розміщення в Україні ЗРК Patriot. День 276: онлайн

Зруйнований міст у Бахмуті (Донецька область), 23 листопада 2022 року.

Getty / Anadolu Agency / Contributor

Почалася двісті сімдесят шоста доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 25 листопада — читайте тут.