Тексти Війна. Окупанти вдарили по Харківщині, Норвегія передає новий пакет допомоги, Німеччина обговорює з партнерами розміщення в Україні ЗРК Patriot. День 276: онлайн Автор: Олег Панфілович Дата: 00:00, 26 листопада 2022 Зруйнований міст у Бахмуті (Донецька область), 23 листопада 2022 року. Getty / Anadolu Agency / Contributor Почалася двісті сімдесят шоста доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 25 листопада — читайте тут.