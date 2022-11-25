Тексти Війна. Інфраструктура оговтується від ракетного удару росіян, окупанти обстріляли Херсон, Україна повернула з полону 50 своїх захисників. День 275: онлайн Автор: Олег Панфілович Дата: 00:00, 25 листопада 2022 Діти у «Пункті незламності» у Дніпрі, 24 листопада 2022 року. Getty / Anadolu Agency / Contributor Почалася двісті сімдесят пʼята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 24 листопада — читайте тут.