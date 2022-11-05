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Війна. США оголосили про нову військову допомогу, в Україні налагодили власне виробництво боєприпасів, а до Києва приїхав радник Байдена з нацбезпеки. День 255: онлайн

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
Війна. США оголосили про нову військову допомогу, в Україні налагодили власне виробництво боєприпасів, а до Києва приїхав радник Байдена з нацбезпеки. День 255: онлайн

Український військовий облаштовує бліндаж на передовій у Миколаївській області, 4 листопада 2022 року.

Reuters / «Бабель»

Триває двісті пʼятдесят пʼята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 4 листопада — читайте тут.