Тексти Війна. МАГАТЕ не знайшло ознак створення в Україні «брудної бомби», росія за тиждень запустила майже 70 ракет, а з полону окупантів вдалось повернути ще 107 захисників. День 254: онлайн Автор: Ангеліна Шеремет Дата: 00:00, 4 листопада 2022 Чоловік спостерігає за роботою групи з розмінування. Місто Ізюм, Харківська область 2 листопада 2022 рік. Getty Images / «Бабель» Триває двісті пʼятдесят четверта доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 3 листопада — читайте тут.