Тексти Війна. ЗСУ збили 12 іранських дронів, фонд Притули збирає гроші на 50 британських бронетранспортерів, а рф повернулася до «зернової угоди». День 253: онлайн Автор: Ангеліна Шеремет Дата: 00:00, 3 листопада 2022 Літня жінка чекає на роздачу гуманітарної допомоги в місті Ізюм Харківської області, 2 листопада 2022 року. Getty Images / «Бабель» Триває двісті пʼятдесят третя доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 2 листопада — читайте тут.