Тексти

Війна. ЗСУ збили 12 іранських дронів, фонд Притули збирає гроші на 50 британських бронетранспортерів, а рф повернулася до «зернової угоди». День 253: онлайн

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
Війна. ЗСУ збили 12 іранських дронів, фонд Притули збирає гроші на 50 британських бронетранспортерів, а рф повернулася до «зернової угоди». День 253: онлайн

Літня жінка чекає на роздачу гуманітарної допомоги в місті Ізюм Харківської області, 2 листопада 2022 року.

Getty Images / «Бабель»

Триває двісті пʼятдесят третя доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 2 листопада — читайте тут.