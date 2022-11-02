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Війна. Росія обстріляла Миколаїв і Краматорськ, Іран найближчим часом відправить до рф тисячу ракет і дронів, а окупаційна адміністрація Херсонщини втекла до Скадовська. День 252: онлайн

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
Війна. Росія обстріляла Миколаїв і Краматорськ, Іран найближчим часом відправить до рф тисячу ракет і дронів, а окупаційна адміністрація Херсонщини втекла до Скадовська. День 252: онлайн

Зруйнована внаслідок російських обстрілів школа в Миколаєві, 1 листопада 2022 року

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Триває двісті пʼятдесят друга доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 1 листопада — читайте тут.