Тексти Війна. Росія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі, але ППО збила 45 із 55 ракет, а на Херсонщині окупанти вирішили вивозити цивільних уже і з лівобережжя. День 251: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 1 листопада 2022 Обстріляна стіна готелю в місті Святогірськ Донецької області, яке українська армія звільнила у вересні, 25 жовтня 2022 року. Getty Images Триває двісті пʼятдесят перша доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 31 жовтня — читайте тут.