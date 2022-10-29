Тексти Війна. Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги, ЗСУ вже збили понад 300 «шахідів», а у Києві не буде світла по шість годин. День 248: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 29 жовтня 2022 Артилеристи ЗСУ знищують російських окупантів за допомогою німецької 155-мм гаубиці FH70, Запорізька область, Україна. Getty Images / «Бабель» Триває двісті сорок восьма доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 28 жовтня — читайте тут.