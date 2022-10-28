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Війна. В Україні розробили новий розвідувальний дрон, у Києві без світла опинилися понад мільйон людей, а Штати на початку листопада передадуть NASAMS. День 247: онлайн

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Війна. В Україні розробили новий розвідувальний дрон, у Києві без світла опинилися понад мільйон людей, а Штати на початку листопада передадуть NASAMS. День 247: онлайн

Наслідки російського авіаудару по Краматорську на Донеччині, 27 жовтня 2022 року.

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Триває двісті сорок сьома доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 27 жовтня — читайте тут.