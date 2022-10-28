Тексти Війна. В Україні розробили новий розвідувальний дрон, у Києві без світла опинилися понад мільйон людей, а Штати на початку листопада передадуть NASAMS. День 247: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 28 жовтня 2022 Наслідки російського авіаудару по Краматорську на Донеччині, 27 жовтня 2022 року. Getty Images Триває двісті сорок сьома доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 27 жовтня — читайте тут.