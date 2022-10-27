Тексти Війна. Україна отримала військову допомогу від США й Німеччини, а також повернула 10 полонених, Польща ж визнала російський режим терористичним. День 246: онлайн Автор: Ангеліна Шеремет Дата: 00:00, 27 жовтня 2022 Українські військовослужбовці розмовляють на позиції на передовій у Миколаївській області, 26 жовтня 2022 року. Reuters / «Бабель» Триває двісті сорок шоста доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 26 жовтня — читайте тут.