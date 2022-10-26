Тексти Війна. Росія атакувала Дніпро ракетами, Україна повернула тіла 25 полеглих захисників, а США планують надати системи протиповітряної оборони Hawk. День 245: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 26 жовтня 2022 Українські захисники ведуть мінометний вогонь, Харківська область, Україна, 25 жовтня 2022 року. Reuters / «Бабель» Триває двісті сорок пʼята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 25 жовтня — читайте тут.