Тексти Війна. До України приїде місія МАГАТЕ через заяви росії про «брудну бомбу», ЗСУ витіснили окупантів ще з чотирьох сіл, а на Херсонщині звільнили понад 90 населених пунктів. День 244: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 25 жовтня 2022 Український військовослужбовець стоїть біля мінометної воронки в полі у Донецькій області, 24 жовтня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Триває двісті сорок четверта доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 24 жовтня — читайте тут.