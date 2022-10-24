Тексти Війна. Війська рф обстріляли Миколаїв та Нікополь, росіяни будують лінію оборони у Луганській області, а шойгу звинуватив Україну у намірі застосувати ядерну зброю. День 243: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 24 жовтня 2022 Наслідки російської ракетної атаки у Миколаєві, 23 жовтня 2022 року. Reuters Триває двісті сорок третя доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 23 жовтня — читайте тут.