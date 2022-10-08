Тексти Війна. Окупанти знову обстріляли Запоріжжя, у Лимані виявили понад 200 поховань цивільних, Рада ухвалила закон про добровільний військовий облік для жінок. День 227: онлайн Автор: Олег Панфілович Дата: 00:00, 8 жовтня 2022 Рятувальники розбирають завали будинку в Запоріжжі, який постраждав від ракетного удару росіян, 7 жовтня 2022 року. Reuters Почалася двісті двадцять сьома доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 7 жовтня — читайте тут.