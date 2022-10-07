Тексти Війна. Росіяни вдарили по житлових будинках у Запоріжжі, ЗСУ звільнили понад 500 квадратних кілометрів Херсонщини, ЄС запровадив восьмий пакет санкцій проти рф. День 226: онлайн Автор: Олег Панфілович Дата: 00:00, 7 жовтня 2022 Рятувальники гасять пожежу, що виникла після ракетного удару росіян по житловому будинку в Запоріжжі, 6 жовтня 2022 року. Reuters Почалася двісті двадцять шоста доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 6 жовтня — читайте тут.