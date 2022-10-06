Тексти

Війна. Окупанти вдарили іранськими дронами по Білій Церкві, ЗСУ звільнили нові населені пункти на Херсонщині та Луганщині, ЄС погодив наступні санкції проти рф. День 225: онлайн

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
Війна. Окупанти вдарили іранськими дронами по Білій Церкві, ЗСУ звільнили нові населені пункти на Херсонщині та Луганщині, ЄС погодив наступні санкції проти рф. День 225: онлайн

Місцевий житель біля будівлі в Білій Церкві, зруйнованої під час атаки іранським дроном-камікадзе, 5 жовтня 2022 року.

SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

Почалася двісті двадцять пʼята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 5 жовтня — читайте тут.